ليفربول يواجه أرسنال في مباراة ثأرية بكأس الرابطة

تختتم اليوم، الخميس، منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، بثلاث مواجهات قوية، يبدأها فولهام بمواجهة برينتفورد، في السادسة والنصف مساءً، فيما يستضيف أستون فيلا نظيره ستوك سيتي في الثامنة مساءً، وتختتم المواجهات بقمة مكررة بين أرسنال ومضيفه ليفربول في التاسعة إلا الربع مساءً على ملعب آنفيلد.

ففي أهم مباريات اليوم، يدخل أرسنال مباراة ثأرية، حيث سيكون أمام آرسنال وأرتيتا فرصة للثأر من ليفربول، بعد خسارة الدوري، الإثنين الماضي، عندما يلتقيان مجدداً في الدور الرابع لكأس الرابطة.

وحقق ليفربول فوزًا مثيرًا على أرسنال بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»

وقال أرتيتا، المدير الفني لأرسنال: «ليفربول هو الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن نجاحه لم يأت في ليلة واحدة. لا يزال أمام آرسنال الكثير من العمل للوصول إلى مثل هذا المستوى».

وأضاف: «نحن في مسيرة مختلفة عن ليفربول، إنهم يلعبون معاً منذ 5 سنوات، ولم يكن بوسع الفريق أن يفعل ما يحققه الآن منذ عامين أو 3 أعوام بكل تأكيد لقد عمل المنافس كثيرا بشكل مميز وامتلك كثيراً من الثقة في أسلوب لعبه، وأبرم تعاقدات رائعة، وتطور أداء اللاعبين الموجودين، هذا ما نحاول أن نفعله».

وخلال آخر 7 مواجهات بين الفريقين فاز ليفربول في 4 مناسبات، وأرسنال في مناسبتين، وتعادلا في مباراة واحدة، سجل الفريقان خلال آخر 6 مواجهات بينهما 29 هدفًا، وتلقى لاعبو الفريقين 19 بطاقة صفراء.

وفي مسابقة الدوري لعب ليفربول 3 مباريات حقق خلالهما العلامة الكاملة، بينما لعب أرسنال 3 مباريات فاز في مناسبتين وخسر في مباراة واحدة.

ويغيب عن ليفربول كل من جويل ماتيب، أليكس تشامبرلين، جوردان هينديرسون، وتياجو ألكانتارا، بينما يغيب عن أرسنال للإصابة كل من كالوم تشامبيرس، وبابلو ماري، وشكودران موستافي، وسعيد كولاسيناك.