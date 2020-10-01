وزيرة البيئة: جائحة كورونا كانت درسا هاما للعالم

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الحفاظ على التنوع البيولوجي يعني الحفاظ على الطبيعة كما خلقها الله لاستمرار الاستمتاع بالموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن الأمر يعني مراقبة الأنشطة البشرية كي لا تجور على الموارد.

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأربعاء، أن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» منحت العالم درسًا هامًا بأن صحة الإنسان من صحة الكوكب، قائلة إن الأمور ستنعكس على صحة الإنسان لو لم يكن الكوكب صحيًا.

وأشارت إلى أن مصر كانت إحدى الدول المشاركة ضمن اتفاقية التنوع البيولوجي الموقعة عام 1992، قائلة إن مصر استضافت المؤتمر التنوع البيولوجي الـ14 في شرم الشيخ عام 2018 وتولت رئاسته.

وأكدت وزيرة البيئة أن تولي رئاسة المؤتمر ليس بالأمر الهين وله بعد دولي هام، موضحة أن الدولة يقع على عاتقها تحد لعمل خارطة طريق وإطار عالمي للدول المشاركة في الاتفاقية لما بعد 2020.

ولفتت إلى أن الخروج بإطار عادل ومتوازن مهمة ليست سهلة، مضيفة أن هناك علاقة بين التنوع البيولوجي وقطاع البترول والتعدين؛ من خلال مجموعة من الاشتراطات والمعايير التي يجب وضعها في الاعتبارات عند استكشافات البترول.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، في قمة التنوع البيولوجي المتزامنة مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة.