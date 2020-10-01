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وجه بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي رسالة لإدارة النادي وجماهيره بعد إعلان التعاقد معه، اليوم الخميس، ولمدة موسمين، خلفًا للسويسري ريني فايلر.

قال موسيماني في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للأهلي "السلام عليكم، تحياتي للنادي الأهلي".

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي "شكرا كابتن بيبو وكل أعضاء مجلس إدارة الأهلي على الثقة بي في تحمل هذه المسؤولية الكبيرة، والإيمان بقدرتي على الذهاب بالفريق لمستوى أعلى".

وتابع "أشكر أيضا أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، ووكيل أعمالي مويرا على تسهيل عملية انتقالي من صن داونز للأهلي باحترافية وسلاسة".

ووجه موسيماني رسالة لجماهير الأهلي قائلا "امنحوني الوقت والدعم، وسأصعد بالفريق لمستوى أقوى، ثقوا بي، وأنا أثق بكم".

وأتم موسيماني رسالته "شكرا لكل فرد في أسرة الأهلي، وسأفعل كل ما في وسعي لأكون على قدر المسؤولية".