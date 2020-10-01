قوات الأمن العراقية تحقق في عملية استهدفت مطار أربيل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أنها تحقق في ما إذا كان هناك ارتباط بين الجهة التي استهدفت مطار أربيل وحادثة القصف الصاروخي قرب مطار بغداد قبلها بعدة أيام.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي - في تصريحات خاصة لراديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الخميس - إن عملية تحقيق كبرى انطلقت مباشرة بعد القصف الذي استهدف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق،ما أسفرت عن اعتقال مسؤول في الحشد تسيطر قواته على المنطقة.

وشدد الخفاجي على أن أوامر واضحة صدرت للقوات الأمنية العراقية بالتعامل مع مطلقي الصواريخ ضد البعثات الدبلوماسية والمطارات الحيوية في البلاد كإرهابيين، مضيفة أنه فيما يتعلق بالهجوم الذي استهدف منطقة قريبة من مطار بغداد قبل عدة أيام فإن هناك أشخاص تم اعتقالهم على صلة بحادثة إطلاق الصواريخ على الرضوانية، ونعتقد أن اعتقالهم سيكون مهما في اكتمال التحقيقات المتعلقة بقصف مطار أربيل.

وكانت قد انطلقت عدة صواريخ من قرية شيخ عامر في ناحية برطلة بمحافظة نينوى شمال العراق باتجاه مطار أربيل الذي يضم قاعدة عسكرية للتحالف لدولي بقيادة الولايات المتحدة من دون أن يتم الإعلان عن أية خسائر.