ناشط من بيلاروس ضمن الفائزين بـ جائزة نوبل البديلة

تم، اليوم الخميس، اختيار ناشط حقوقي من بيلاروس، ضمن 4 فائزين بجائزة غالبا ما تسمى "جائزة نوبل البديلة".

وتشهد بيلاروس احتجاجات قوية ضد إعادة انتخاب رئيس البلاد الكسندر لوكاشينكو الذي يتولى مقاليد الحكم منذ فترة طويلة، لولاية جديدة.

وأعلنت مؤسسة جائزة "رايت لايفليهود"، والتي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، أنه تم منح الجائزة لأليس بيالياتسكي ومنظمة حقوق الإنسان "فياسنا" التي أسسها، "لنضالهما بإصرار من أجل تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان في بيلاروس".

وتشهد بيلاروس احتجاجات يومية منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس الماضي، على خلفية اتهامات بالتزوير، وقد اعتقلت السلطات أكثر من 7 آلاف متظاهر منذ الانتخابات.

وتم تنصيب الرئيس لوكاشينكو، 66 عاما، لفترة ولاية سادسة على التوالي في احتفال سري بالعاصمة مينسك الأسبوع الماضي. واندلعت احتجاجات حاشدة لدى معرفة الجماهير بأمر التنصيب.