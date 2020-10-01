الإمارات وأمريكا وإسرائيل تصدر بيانا ثلاثيا حول تطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أهمية التعاون المشترك في مجال الطاقة باعتباره خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا ازدهارا.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، جاء ذلك في بيان ثلاثي مشترك أصدره سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات ودان برويليت وزير الطاقة الأمريكي، ويوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي، بشأن تطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة تقود إلى مزيد من الابتكار والازدهار.

وفيما يلي نص البيان:

تقر دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل بأهمية التركيز على الخطوات العملية ذات النتائج الملموسة في قطاع الطاقة وتتفق سويا على تشجيع المزيد من التنسيق في هذا المجال بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة والنفط وموارد الغاز الطبيعي والتقنيات ذات الصلة وتقنيات تحلية المياه.. وستتطلع اقتصاداتنا الديناميكية إلى الاستفادة من قدرات البحث والتطوير الرائدة عالميا لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.. وسنسعى من أجل إيجاد حلول لتحديات الطاقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني من خلال تطوير موارد الطاقة والتقنيات والبنية التحتية ذات الصلة.

ومن أجل تعظيم الفوائد العالمية للتعاون في هذا الصدد تلتزم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ببحث تطوير آفاق التعاون من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف وبالتنسيق مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الدولي في مجالات البحث والتطوير والتبني السريع لتقنيات الطاقة الجديدة.