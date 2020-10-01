1350 جنديا من الجيش الألماني يساعدون في مكافحة كورونا

صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية بأن نحو 1350 جنديًا من الجيش الألماني يدعمون في الوقت الراهن مختلف تدابير المساعدة لمكافحة كورونا.



وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية، قال المتحدث إن نحو 160 جنديًا من خدمة الإسعاف تم نشرهم في إطار أعمال المساعدة.



وأضاف أن هناك نحو 320 جنديًا ينتشرون في 12 ولاية لتقديم المساعدات، ومن بينها العمل في محطات اختبار متنقلة، مشيرًا إلى أن 426 جنديًا يساعدون في 33 مكتب صحة محليًا في تتبع سلسلة العدوى؛ من أجل تخفيف الأعباء عن المكاتب الصحية.



وأوضح المتحدث أن الجيش جهز قوة يصل قوامها إلى 15000 جندي لتكون مستعدة في غضون وقت قصير لتقديم المساعدة.