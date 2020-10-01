مسؤول أمريكي: سنواصل فرض عقوبات على اللبنانيين المتحالفين مع حزب الله

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على اللبنانيين المتحالفين مع جماعة حزب الله أو الضالعين في الفساد.

وأضاف مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، أن فرض مزيد من العقوبات لا يزال قائما حتى بعد إعلان إسرائيل ولبنان في وقت سابق اليوم أنهما اتفقا على إطار زمني للمفاوضات المقبلة، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وتوصلت لبنان وإسرائيل، اليوم الخميس، إلى اتفاق إطار للتفاوض برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة، على ترسيم الحدود المتنازع عليها، والتي كانت خط المواجهة لصراعات عدة.

وأعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن بلاده ستجري محادثات بوساطة أممية مع إسرائيل في شأن الحدود البرية والبحرية، الأمر الذي أكده وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز.