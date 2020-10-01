أطباء أتراك ينتقدون حكومة أنقرة للتلاعب في بيانات كورونا

حذر أطباء في تركيا، اليوم الخميس، من أن العدد الفعلي لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد بالبلاد أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، منتقدين الحكومة لمخاطرتها بالصحة العامة.

وقالت سيبنيم كورور فينجانجي عضو المجلس التنفيذي للجمعية الطبية التركية "تي تي بي" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف إن "تلاعب" الحكومة بالبيانات "يمنعنا من اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية بالحياة العملية في المدارس ووسائل النقل العام".

وأضافت أن "مثل هذا الإهمال هو انتهاك للحق في الصحة والحياة".

كان وزير الصحة فخر الدين قوجة أوضح أمس الأربعاء أن الحكومة تنشر الحصيلة اليومية للمواطنين الذين جاءت اختباراتهم للكشف عن الفيروس إيجابية، وفي الوقت نفسه ظهرت عليهم أعراض الإصابة.

وعلى عكس معظم الدول الأخرى، يستثني هذا حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس لأولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض.

وفي أواخر يوليو الماضي، قامت تركيا بتغيير صياغتها لبيانات كورونا اليومية لتحدد عدد المصابين بكلمة "المرضى" الجدد وليس "الحالات" الجديدة.

وأوضح قوجة في مؤتمر صحفي أسبوعي في أنقرة أنه "ليس كل حالة هي مريض. لأن هناك أشخاص تكون نتيجة تحاليلهم إيجابية لكن لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق. وهذه /الحالات/ تشكل الغالبية العظمى".

وقال رئيس الجمعية السابق سنان أديامان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه "لا يوجد فرق بين حالة ومريض في المصطلح الطبي. الوزير يربك العامة".

وتحذر الجمعية الطبية التركية، من بين جمعيات أخرى وأحزاب معارضة، مرارا وتكرارا من أن الأعداد الرسمية مضللة.