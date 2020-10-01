وزير التعليم: قدرة طلاب الثانوية العامة على الاستجابة عالية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على الانتقال إلى فكرة الأسئلة التي تقيس فهم المخرج التعليمي بالثانوية العامة، لافتًا إلى أن التقييم يعتمد على الفهم وليس الحفظ.

وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن الطلاب يعتقدون أن رؤية الأسئلة مسبقًا من العدالة، معلقًا: «في الثانوية العامة القديمة الطالب حافظ شوية أسئلة لو وجدها تبقى الوزارة حلوة ولو ملقهاش فهي وحشة»، وفقًا لتعبيره.

ولفت إلى أن الوزارة أعطت طالب الثانوية العامة المصادر التي تساعده على الفهم، مؤكدًا أن قدرة طلاب الثانوية العامة على الاستجابة عالية ولا يحملون الحمل الثقافي لأولياء الأمور.

وأشار وزير التعليم إلى أن الوزارة أزالت الأسئلة المقالية حتى يخلُ التصحيح من العنصر البشري، متابعًا: «لن نستغنَ عن القصة والتعبير ولكن سيكون لها امتحان منفصل ما قبل الامتحان النهائي أو قبل الدخول إلى الجامعة».