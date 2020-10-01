أول مناظرة لمرشحي الرئاسة الأمريكية تجذب عشرات الملايين ولكن أقل من عام 2016

(د ب أ)

تابع نحو 1ر73 مليون شخص أول مناظرة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية ،الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن ،وذلك حسبما اعلنت شركة نيلسن مساء الاربعاء ، وهو رقم ضخم لكنه يقل عن الرقم القياسي المسجل عام 2016.

وكانت الفئة العمرية الاكثر متابعة للمناظرة هي للأشخاص الذين تزيد اعمارهم على 55 عاما حيث سجلوا نسبة 2ر42 لؤ المئة من التقديرات. وعلى النقيض فإن المناظرة التى استمرت 90 دقيقة حظيت بمتابعة 12 في المئة فقط من من مواليد الألفية الثالثة.

وبينما اقتصر التقييم على من يتابعون محطات التليفزيون العامة والعائلات المشتركة فى بعض خدمات الانترنت ،فإن هناك طرقا اخرى لمتابعة المناظرة على الانترنت.

يذكر أنه في عام 2016، اشارت التقديرات إلى ان نحو 84 مليون شخص شاهدوا اول مناظرة بين ترامب ،المرشح الجمهوري ، والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وفقا لشركة نيلسن ،وهى شركة لمتابعة عادات المشاهدة.

ويعد الرقم المسجل أعلى من نظيره عام 2012 حين تابع نحو 67 مليون شخص اول مناظرة بين مرشحي الرئاسة آنذاك.