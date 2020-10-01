العراق: ضبط المتورطين في الهجوم على البعثات الدبلوماسية ببغداد

أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين المتورطين في استهداف البعثات الدبلوماسية في البلاد.

وقال الخفاجي ـ في تصريح أوردته قناة (السومرية) العراقية الإخبارية ـ إن القبض على أشخاص لهم علاقة بالأعمال الإرهابية التي استهدفت البعثات الدبلوماسية في بغداد تعطي رسالة إلى الإرهابيين، بأنهم مهما استطاعوا الفرار، لابد من ملاحقتهم وتعقبهم وإيداعهم في السجون، لينالوا جزاءهم العادل.

وأشار إلى أن نتائج التحقيقات وصلت إلى مرحلة وصفها بـ"الكبيرة ومهمة"، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل حول ما وصلت إليه التحقيقات حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أنه "عقب الانتهاء من هذه التحقيقات سيتم الإفصاح عنها لأنها تعد قضية رأي عام".

ويأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي إذا باتت الهجمات شبه يومية، وسط تقارير تفيد بأن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد لمدة 90 يومًا.