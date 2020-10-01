القوات الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

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اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، 11 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت أربعة فلسطينيين.

وأشارت إلى اعتقال أربعة فلسطينيين من بلدتي بيت امر والظاهرية والخليل واستولت على مركبتين، لافتة إلى اعتقال ثلاثة فلسطينيين من بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله.

واعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي أكثر من 3000 فلسطيني، حسبما أفادت إحصائيات فلسطينية.