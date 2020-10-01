وزير الخارجية السعودي: المملكة حققت نقلة نوعية في مجال حماية البيئة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن بلاده اتخذت العديد من الخطوات الفعّالة التي حققت نقلة نوعية في مجال حماية البيئة وصون مواردها، وذلك من خلال سن الأنظمة والتشريعات ووضع الاستراتيجيات الوطنية.

وأشار بن فرحان، في كلمة ألقاها افتراضيا، الليلة الماضية، خلال مؤتمر القمة المعني بالتنوع البيولوجي الذي تنظمه الأمم المتحدة بعنوان "إجراءات عاجلة بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة" بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إقرار السعودية النظام الشامل للبيئة، والاستراتيجية الوطنية للبيئة، والاستراتيجية الوطنية للتنوع الأَحيائي، والاستراتيجية الوطنية للمراعي الطبيعية، بالإضافة إِلى اعتماد نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتشكيل اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس عن الوزير بن فرحان قوله، إن الحكومة السعودية تولي المحافظة على البيئة والتنوعِ الأحيائِي اهتماماً بالغاً، لافتا إلى أن بلاده تزخر بالموارد الطبيعية الحيوية وبالتالي السعي إلى حماية هذه الموارد والمحافظة على استدامتها واجب إنساني وهدف مشترك يعود بالنفع على الأرض والبشرية جمعاء.

وأوضح أن المملكة عززت من جهودها في المحافظة على التنوع الأَحيائي من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات الدولية، مشيرا إلى أن بلاده قامت بإعداد خطة منظومة المناطق المحمية، التي شملت العديد من المناطق القائمة والمقترحة التي تمثل النظم البيئية الصحراوية والجبلية والبحرية في المملكة.

وقال وزير الخارجية السعودي إن حكومة بلاده، التي ترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، قد وضعت محور الحفاظ على كوكب الأرض في مقدمة أجندتها انطلاقا من سعيها لضمان الاستدامة وإيجاد حلول مجدية لقضايا البيئة والمناخ والطاقة حول العالم.