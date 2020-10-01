كوت ديفوار: تعطل العمل بالمستشفيات العامة لمدة أسبوع بسبب إضراب العاملين

أدت حركة إضراب العاملين في المجال الصحي بجمهورية كوت ديفوار، والتي تطالب بدفع علاوة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلى تعطيل العمل بالمستشفيات العامة في البلاد لمدة أسبوع.

وقال "هوبرت كبانساي" الأمين العام الوطني للعاملين في القطاع العام وهي أحد النقابات الثلاثة التي دعت إلى الإضراب في البلاد -حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس- أن الحكومة تعهدت بتقديم مكافأة تحفيزية (علاوة بدل مخاطر) للعاملين في المجال الصحي بعد ظهور وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح "كبانساي" أنه بعد مرور ستة أشهر منذ ظهور الجائحة، لم يحصل أي عامل في القطاع الصحي على أي شيء حتى الآن.. موضحا أن العاملين في هذا القطاع يشعرون بتخلي الدولة عنهم حيث يمثلون 90% من القوى العاملة في وزارة الصحة.

وأكد أن الموظفين المتعاقدين هم من يقفون على خط المواجهة حيث أنهم يتعرضون لمخاطر انتقال الفيروس من خلال نفايات المرضى، وكان نحو 60 موظف بهذا القطاع تظاهروا أمس الأربعاء أمام "شو تريشفيل" أكبر مستشفى في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

يذكر أن كوت ديفوار لم تتأثر نسبيا بالجائحة حيث تم تسجيل نحو 20 ألف حالة إصابة رسمية و120 حالة وفاة.