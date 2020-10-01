سقوط كبار السن -الذي يصادف الأول من أكتوبر يومهم العالمي- قد يكون مميتًا؛ لأن أجسامهم لم تعد قاردة على تحمل الصدمات بسبب ضعف العظام؛ لذلك يجب أن يحرص من يزيد عمره عن 60 عامًا عند السير سواء في المنزل أو الشارع.

ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، فإن من تعدى عمره 65 عامًا حينما يسقط يتعرض جسمه للضرر 6 أضعاف الذي يتعرض له جسم شاب خلال السقوط؛ لذلك، يجب على من يرعى كبار السن أن يفحصهم بمجرد السقوط للتأكد من عدم وجود إصابة.

وأول شيء يجب الاهتمام به هو معرفة ما إذا كان الشخص المسن قادرًا على النهوض بمفرده بعد السقوط، وفي حالة عدم قدرته أو القيام ببطء يجب البحث عن أي كدمات في أنحاء الجسم أو تغير في لون الجلد أو أي دليل على وجود كسر، وفي حالة حدوث ذلك يجب عدم تحريك الشخص وطلب الإسعاف فورًا، وفقًا لموقع مستشفى "كينجوود للطوارئ" الأمريكية.

وبعد نهوض كبير السن من السقوط، يجب مراقبته لمدة 24 ساعة؛ لأن بعض الأشخاص يخفون إصابتهم وألمهم لشعورهم بالحرج ممن يرعاهم أو الخوف من الذهاب للمستشفيات، ولذلك يجب متابعة الحالة بدقة للتأكد من عدم وجود إصابات لم تظهر خلال السقوط.

وفي حالة ما إذا كان السقوط متكرر، يجب إجراء فحص طبي حتى لو لم تكن هناك إصابات؛ لأن تأثير ذلك سيظهر مع الأيام، ويمكن أن يكون سبب السقوط بداية الخرف الذي يؤدي إلى نسيان الشخص استخدام العصا أو الإصابة بدوار نتيجة جفاف أو أمراض القلب أو بداية السكتة الدماغية أو التهاب في المسالك البولية، وخلال الفحص يجب عرض أدوية كبير السن على الطبيب لأنه يمكن أن تكون الجرعات بحاجة إلى التغيير ولذلك تسببت في فقدان التوازن.

وبعد سقوط الشخص، يجب على الأبناء البحث عن أي أسباب قد تؤدي لسقوطه مرة ثانية ومحاولة التوصل إلى حل لحمايته، مثل:

- التأكد من أن نظر الشخص سليم وإجراء فحص طبي له.

- التأكد من أن الحذاء الذي يرتديه كبير السن مناسبًا له ولا يؤثر عليه خلال السير.

- فحص المنزل للتأكد من أن الإضاءة جيدة ولا تتسبب في سقوط كبير السن لعدم قدرته على الرؤية جيدًا.

- تقريب جهاز التحكم الخاص بالتليفزيون والماء إلى سرير كبير السن حتى لا يضطر للسير كثيرًا.

- إقناع كبير السن باستخدام عصا لتسانده خلال السير.