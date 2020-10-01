معرض ملوك الشمس الفرعوني بالتشيك يستقبل الالآف

زار معرض الآثار المؤقت "ملوك الشمس" المقام حاليا بالعاصمة التشيكية براج، 20 الف زائر، وذلك بعد شهر من افتتاحه الرسمي.



وقال احمد رحيمه مساعد وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، في تصريح له اليوم، إن المعرض يشهد إقبالا شديد من مختلف الفئات العمرية طوال ايام الأسبوع وخاصة خلال أيام إجازات نهاية الاسبوع والعطلات الرسمية والتي يتعدى معدل الزيارة بها ١٥٠٠ زائر.



وأكد أن الاسبوع الماضي شهد إقبالا غير مسبوق بالرغم من سوء وتقلب الأحوال الجوية؛ حيث سجل المعرض خلال اجازة نهاية الاسبوع ألفي زائر.



وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ورئيس الوزراء التشيكي أندرية بابيش، ووزير الثقافة التشيكي السيد لوبومير زاورالك، قد افتتحوا معرض (ملوك الشمس) يوم ٣٠ أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٦٠ عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في أبوصير، ليقدم المعرض لزائريه لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية مما يشجعهم على زيارة مصر لمشاهدة المزيد من آثارها والاستمتاع بشواطئها الخلابة.



يضم المعرض ٩٠ قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس، ومن المقرر أن يستمر لمدة ستة أشهر.