الزراعة: استخراج 486 رخصة لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة

أكد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن هناك توجيهات مشددة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتسهيل إجراءات تراخيص كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة وإزالة العقبات امام المربين والمنتجين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن القطاع أصدر تقريرا يتضمن نشاطه خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر يتضمن إصدار 486 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة مع الالتزام التام بكافة ضوابط ومعايير الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات.

وأضاف أنه تم أيضا الموافقة على تسجيل 156 تسجيلة مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها ما بين أعلاف ماشية ودواجن وأسماك منها 82 تسجيلة محلية، و74 تسجيلة مستوردة، طبقا للمعايير القياسية والعلمية التطبيقية، والتي تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي ومناعي، كما تم إصدار خمسة موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة داجنة جديدة، طبقا لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى في الظهير الصحراوي.

وأوضح سليمان أن الإدارة العامة للتوعية والإرشاد بالقطاع قامت بتكثيف الدور التوعوي والإرشادس ببعض المحافظات والالتقاء مع صغار المربين على أرض الواقع للتعريف بالمشروعات القومية التي تقدمها الدولة والوزارة، وأهميتها في التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة فيما يتعلق بتطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن، ومراكز تجميع الألبان، مع التأكيد على التيسيرات والفرص التمويلية وجوانب الدعم اللوجيستي والفني التي تقدمها الدولة والوزارة للمربين والمنتجين.

وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية للدعم الفني والمتابعة الميدانية بالقطاع قامت بزيارات ميدانية لبعض مراكز تجميع الألبان في بعض محافظات الوجهين البحري والقبلي لعمل الدراسات الفنية اللازمة للتطوير ورفع الكفاءة المراكز، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لبعض المستفيدين من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلى والمستورد لدراسة أي مشكلات تواجههم على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها في مهدها.

وقال رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة إن القطاع أشرف على إعدام ما يقرب من 27 طنا من إضافات الأعلاف الواردة إلى البلاد، وغير مطابقة للمواصفات القياسية والتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة من خلال لجان تضم ممثلين عن شرطة البيئة والمسطحات المائية ، المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مديرية الزراعة المختصة.

وأكد أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يتلقى شكاوى استفسارات المربين والمواطنين عن أرقام واتس آب (01558626681 - 01558626682) لسرعة التواصل وتسهيل التعامل والإجراءات.