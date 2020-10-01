تونس تعلن حظر تجوال ليلي في ولايتي سوسة والمنستير بسبب تفشي وباء كورونا

أعلنت السلطات الجهوية في تونس عن حظر تجوال ليلي في ولايتي المنستير وسوسة بدءا من اليوم الخميس ولمدة 15 يوم، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.



وحددت السلطات في الولايتين فترة الحظر من الساعة الثامنة ليلا الى السادسة صباحا، وفق ما ذكرت إذاعة "جوهرة إف إم" الخاصة.



ويأتي هذا القرار إثر اجتماع اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث في أعقاب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بشكل متسارع في أنحاء البلاد.



وصنفت وزارة الصحة كل معتمدية تتجاوز فيها نسبة الإصابة بالفيروس 250 مصابا لكل 100 ألف ساكن، كمناطق موبوءة.



ومن المتوقع تعميم قرار حظر التجوال في مناطق أخرى في البلاد.