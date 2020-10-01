 الهند تسجل أكثر من 86 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند تسجل أكثر من 86 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

نيودلهي - أ ش أ:
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 9:35 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 9:35 ص

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 86 ألفا و820 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1181 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة -حسبما ذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الخميس- أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد بلغ 6 ملايين و312 ألفا و584 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 98 ألفا و678 حالة، بينما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 9 ملايين و40 ألفا و705 حالات.

وتعاني الهند عن أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة إجراءات صارمة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.


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