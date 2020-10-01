المسماري: فتح الخطوط الجوية أمام الطيران المدني لتسهيل الحركة داخل ليبيا

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن القيادة العامة رحبت بفتح الخطوط الجوية أمام شركات الطيران المدني، لتسهيل حركة المواطنين بين المدن الليبية.



وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن القيادة العامة تساهم بهذا الإجراء في حل أزمة المواصلات والتواصل بين أبناء الشعب الليبي، إلا أنها لا زالت تتعامل مع العناصر الإرهابية الخطيرة التي تسيطر على المطارات والجنوب الغربي.



وذكر أنه تم القضاء على تسعة من هذه القيادات الإرهابية، على رأسهم أبو معاذ العراقي، أمير تنظيم داعش في شمال إفريقيا، في يوم 14 سبتمبر 2020، وتم الإعلان عن ذلك.



وأكد أن القيادة تلتزم بتعهداتها بتسهيل الطيران المدني وفتح مطارات في الجنوب الغربي والشرقي على حد سواء، بشرط هبوط الطائرات القادمة والمغادرة لهذه المطارات في مطار بليلة الدولي، للتأكد من هوية الركاب كإجراء احترازي أمني، نظرًا لما تمر به البلاد الفترة الحالية.