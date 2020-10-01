وزير العدل يوجه بطلاء واجهات جميع المحاكم بلون موحد

.مروان يفتتح مبنى محكمة شبين القناطر بعد تطويره

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، مبنى محكمة شبين القناطر بعد تطويره ، وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ولفيف من قيادات الوزارة ورجال القضاء والمحامين، موجها بطلاء واجهات جميع المحاكم على مستوى الجمهورية بلون موحد.

وتأتي أعمال تطوير المبنى تنفيذاً لخطة وزارة العدل في تجديد ورفع كفاءة دور العدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين .

وتم أيضاً افتتاح مأمورية شهر وفرع توثيق مميكن داخل المحكمة، وذلك في إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها؛ لتسهيل الخدمة على السادة المواطنين .

ووجه الوزير إلى توحيد طلاء واجهات جميع المحاكم ليكون باللون البيج المطعم بالبني ، وعليها شعار الوزارة، وأسم المحكمة، وضرورة رفع العلم في أعلى مبنى كل محكمة، والحفاظ على ماتم إنجازه من تطوير، وتحديد شخص مسئول عن ذلك ، موضحا أنه ستكون هناك متابعة من الوزارة في هذا الشأن.