محافظ القليوبية: نهدف لإنشاء شبكة طرق تحقق أعلى معدلات السلامة للمواطنين

أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان ، أن المحافظة ستشهد خلال الفترة الحالية طفرة ملموسة فيما يخص رصف الطرق في عدد كبير من المدن والقرى بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين ، وذلك في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ، ولضمان وصول الخدمات للمواطن في القليوبية بالشكل الأمثل المستهدف تحقيقه.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ أعمال رصف طريق بنها جمجرة ابتداء من مبنى المجلس القومي للمرأة مرورا بكوبري الفحص ثم قرية كفر سعد وصولا إلى قرية ميت راضي وجمجرة القديمة ضمن خطة رصف الطرق من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وقال الهجان إن هذا الطريق يجرى رصفه بطول 5 كيلومترات بتكلفة تصل إلى 14 مليون جنيه ، مؤكدا على ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف، مشيرا إلى أنه سيجرى التأكد من ذلك من خلال لجنة متخصصة ستفحص الطريق بدقة في نقاط متفرقة منه.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير طريق طابا بمدينة بنها والذي يبلغ طوله 3500م، باعتماد 30 مليون جنيه ،مشدداعلى الانتهاء منه في الموعد المحدد ؛كما تفقد تطوير كورنيش الرياح التوفيقي بمنشية النور بمدينة بنها ويشمل التطوير توسعة وإعادة هيكلة للسور وتجميله للظهور بالشكل الحضاري اللائق باعتباره متنفسا للمواطنين .

ولفت إلى أنه تم إعداد مخطط لتطوير شارع فريد ندا الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى ، ويشمل المخطط المروري إضافة حارة خدمات أمام ستاد بنها، وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة وعمل ملف آمن عند الشهر العقاري ، بالإضافة إلى تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة وأشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص أماكن عبور مشاة، وأماكن لسير ذوي الهمم، مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة في ميدان الاستاد.