الدنمارك تعتزم إعدام مليون حيوان منك بسبب كورونا

قالت الحكومة الدنماركية اليوم الخميس، إنها تخطط لإعدام ما يصل إلى مليون من حيوانات المنك التي تم تربيتها في مزارع الفراء؛ لمنع المزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".



وتشعر الحكومة بالقلق إزاء انتقال الفيروس بين المنك والبشر بعد ظهور حالتين من هذا النوع في هولندا في وقت سابق من هذا العام.



وشملت عملية الإعدام 41 مزرعة لفراء المنك في غرب الدنمارك، حيث تم اكتشاف الفيروس بين قطيع الحيوانات، وكذلك 21 مزرعة فراء يشتبه في إصابتها بالعدوى.



وقال وزير الأغذية ومصايد الأسماك موجنز جنسن، "إن تركيزي الرئيسي ينصب على ضمان ألا تشكل مزارع تربية حيوان المنك في "نورث جوتلاند"، خطرًا في إصابة البشر، ومن ثم قررت الحكومة إعدام حيوانات المنك".



وقالت الحكومة إن هذا الإجراء ضروري بالرغم من سلسلة من الإجراءات الوقائية، وتجري حاليًا مناقشة مسألة تعويض المربين المتضررين.