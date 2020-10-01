رئيس القومي للمرأة: لا توجد كلمات تفي الشكر والتقدير لخطاب الرئيس اليوم

أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الذكرى الـ25 للمؤتمر الرابع المعني بالمرأة، قائلة: «لا توجد كلمات تفي الشكر والتقدير لخطاب الرئيس العظيم».



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن «حديث الرئيس عن أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وكل المفردات التي استخدمها تعبر عن إرادة سياسية تساند المرأة».



ولفتت إلى استخدام الرئيس تعبير تحرك مصر بخطوات ثابتة للأمام في ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة الكاملة والفرص المتكافئة دون تمييز، قائلة إن هذا المستوى من المفردات يعبر عن المعادلة الصعبة.



وأوضحت رئيس القومي للمرأة أن الرئيس أشار إلى أن مصر من الدول الأولى التي اضطلعت باستراتيجية تمكين المرأة 2030، مشيدة بربط السيسي أجندة المرأة بحقوق الإنسان كاملة.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المرأة تمثل نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لتحقيق التنمية والتنمية المستدامة.



وأضاف خلال كلمته، فى اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ 25 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، الخميس، أنه على المستوى لمستوي الوطنى استطاعت مصر أن تخطو خطوات فى مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة.