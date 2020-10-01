متحدث المالية: بطاقة «ميزة» تمكن الموظف من الحصول على ثلث الراتب مسبقا

قال حمدي حسني، المتحدث باسم وزارة المالية، إن الوزارة تعمل على تحديث البطاقات الإلكترونية لموظفي الدولة واستبدالها ببطاقة جديدة تحمل شعار الشبكة الوطنية «ميزة»، مشيرًا إلى أن البطاقة الجديدة تحوي مجموعة من المميزات وأعلى في المستوى التكنولوجي.

وأضاف حسني، خلال لقاء لبرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأربعاء، أن بطاقة «ميزة» تمكن المواظف من الحصول على ثلث الراتب مسبقا في شكل مشتريات وليس في شكل سحب نقدي، قائلًا إن الخدمة يتم تقديمها بالمجان لمدة ستة أشهر.

ولفت إلى فرض نسبة رسوم بسيطة على المبلغ الذي تم صرفه مقدمًا، بعد ستة أشهر، متابعًا أن البطاقة لا توفر وسيلة لاحتياجات المواطن فقط ولكنها تساهم في تغيير ثقافة المواطن وتقليل الاعتماد على النقد.

وأشار متحدث وزارة المالية إلى أن الموظف من الممكن أن يستخدم البطاقة في سداد المستحقات من خلال نقاط البيع أو ماكينات التحصيل في المتاجر، وسداد المستحقات الحكومية كمصاريف المدرسية أو ترخيص السيارة.

وأوضح أن البطاقة الجديدة ذو شريحة ذكية توفر أعلى مستوى أمان في المعاملات المالية، متابعًا أن البطاقة تتمتع بميزة اللا تلامسية والتي تسمح بإجراء العملية المالية بطريقة سلسة وسريعة دون إدخال البطاقة في الماكينة.

وذكر أن الوزارة تطبق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي منذ عام 2007، لافتًا إلى أن المنظومة انتهت أواخر شهر نوفمبر 2017، بمنح كل موظف بالحكومة بطاقة إلكترونية يحصل بها على راتبه ومستحقاته بالدولة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعا؛ لمتابعة استكمال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، وما يرتبط بها من نظام التسجيل المُسبق للمشحونات (ACI) وتطبيقه على مستوى الجمهورية؛ وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، كما شارك في اللقاء عبر "الفيديو كونفرانس" كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحمد منار، وزير الطيران المدني، والسيد القصير، وزير الزراعة، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية.