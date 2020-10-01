اليوم إعلان الفائزين بجوائز نوبل البديلة لعام 2020

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(د ب أ)

يتم اليوم الخميس الإعلان عن الفائزين بجوائز مؤسسة الحق في الحياة التى عادة ما تسمى "بجوائز نوبل البديلة".

واعلنت "مؤسسة الحق في الحياة: أن هيئة الحكام تختار بين 182 مرشحا من 71 دولة خلال العام الحالي.

وكان قد تم استحداث الجائزة لتكريم الانجازات المتعلقة بحقوق الانسان وحماية البيئة والسلام.

وتم الإعلان عن الجوائز للمرة الأولى عام 1980، وهى ليست مرتبطة بالجوائز المقدمة من رجل الصناعة السويدي الفريد نوبل.

وكانت النشطة المراهقة السويدية جريتا ثونبيرج من ضمن الفائزين فى العام الماضي.

وحصلت ثونبيرج على الجائزة بالمشاركة مع امينتو هيدر ، وهو نشط حقوقي من إقليم الصحراء الغربية ،وجو جياميى وهو محامي من الصين قام بالترويج لحقوق المرأة.

كما فاز بالجائزة ممثل السكان الاصليين فى البرازيل ،شعب يونومامي، دافي وبنناوا، وهو زعيم رابطة هوتوكارا يانومامي للعمل م، اجل حقوق شعب يانومامي ولحماية الغابات والتنوع البيئي في منطقة الأمازون.