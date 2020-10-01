مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في كركوك العراقية

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أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الخميس، أن مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا وقتلوا عائلة مكونة من ثلاثه أفراد بإحدى القرى شرقي محافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد) .

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا بقرية الشورجة التابعة لناحية ليلان شرقي كركوك وقتلوا رجلين وامرأة ولاذوا بالفرار".

ومازالت مناطق عديدة في العراق تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.