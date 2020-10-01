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رئيس الوزراء السويدي يواجه تصويتا بسحب الثقة

ستيفان لوفين
ستيفان لوفين
د ب أ
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 6:55 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 6:55 م

تواجه حكومة الأقلية في السويد تصويتًا بسحب الثقة، بعد انهيار محادثات بين النقابات العمالية ومجموعات أصحاب الأعمال في الساعات الأولى من اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبدون التوصل إلى اتفاق العمل المأمول، يتعرض رئيس الوزراء ستيفان لوفين حاليًا؛ للضغط لتقديم مقترح بإجراء تعديلات على قوانين العمل القائمة، ولكن بعض النواب هددوا بالفعل بطرح اقتراح لحجب الثقة إذا استمر رئيس الوزراء في المضي قدمًا نحو تنفيذ تلك الخطة.

وقال زعيم حزب اليسار جوناس سيوستدت، إنه سيطلب من لوفين التنحي إذا حاول الدفع، من خلال مشروع المقترح، نحو تغيير قانون العمل القائم.

وفي الوقت نفسه قال أكبر أحزاب المعارضة والمعروف بـ"المعتدلين"، إنه لن يساند مثل هذا التصويت.

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