محافظ الشرقية يعلن تنفيذ 270 مشروعا خدميا بتكلفة 24 مليارا و106 ملاين جنيه بجميع القطاعات

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جارٍ تنفيذ 270 مشروعًا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، بتكلفة مالية بلغت 24 مليارًا و 106 ملايين جنيه، منهم مشروعات خدمية وتنموي بقطاعي (الأبنية التعليمية – والكهرباء) بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان له اليوم الخميس، أنه جارٍ تنفيذ 13 مشروعًا بقطاع الأبنية التعليمية، بتكلفة بلغت 230 مليونًا و 500 ألف جنيه بمدينة العاشر من رمضان، وشملت تلك المشروعات، إنشاء جديد لمدرسة ثانوي عام بنين لإضافة 42 فصلًا بتكلفة 25 مليون جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي الـ10، لإضافة 33 فصلُ وبتكلفة 7 ملايين و700 ألف جنيه.

كما سيتم إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي الـ10 قطاع (1) لإضافة 44 فصل وبتكلفة 15 مليونًا و500 ألف جنيه، إونشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي الـ16 لإضافة 33 فصلًا وبتكلفة 5 مليون و 300 ألف جنيه، إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي الـ 16 قطعة (15) منطقة 5 لإضافة 33 فصل بتكلفة 11 مليونًا و 700 ألف جنيه، إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 4 المجاورة 29 ؛ لإضافة 33 فصلًا بتكلفة 8 ملايين و 300 ألف جنيه.

كما سيتم إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 15 القطعة (12) لإضافة 44 فصلُا بتكلفة 11 مليونًا و 700 ألف جني.

وأشار المحافظ، إلى أنه جارٍ إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي الـ 15 مجاورة 97، لإضافة 44 فصلًا بتكلفة 11 مليونًا و300 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالقطعة 3/2 بالمجاورة 63 لإضافة 44 فصلًا وبتكلفة 20 مليون جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالمجاورة 3 الحي 30، لإضافة 28 فصلًا بتكلفة 20 مليونًا و 700 ألف جنيه.

إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الثانوي العام بمركز الحي 7 القطعة 25 لاضافة 45 فصل، وبتكلفة 23 مليون و300 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة مركز المجاورة 27، لإضافة 56 فصل بتكلفة 35 مليون جنيه، إنشاء جديد لمدرسة مركز الحي التاسع لإضافة 42 فصلًغ بتكلفة 35 مليون جنيه، وذلك بهدف تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس؛ والحفاظ على استقرار التيار الكهربي.

وأوضح غراب، أنه جاري إنشاء محطة محولات كهرباء العاشر من رمضان والتي ستعمل بقدرة /22/220/500 ك. ف بتكلفة 473 مليون جنيه، وكذلك إنشاء محطة محولات كهرباء زيزينا بمدينة العاشر من رمضان، والتي تعمل بقدرة /11/66/220 ك.ف بتكلفة 427 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.