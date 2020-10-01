العناني: تقديم رحلات للأقصر وأسوان بأسعار مناسبة للطيران الداخلي

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه «لولا التزام العاملين في جنوب سيناء والبحر الأحمر وقبلهم في المحافظات بالسياحة الداخلية لما انتعش القطاع».

وأضاف «العناني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن المحافظات الساحلية كانت أكثر حظًا في هذا الشأن من محافظات وادي النيل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وكشف أن الوزارة سمحت برحلات اليوم الواحد، وخفضت أسعار الآثار، وجعل التأشيرات السياحية مجانًا وتخفيض رسوم الهبوط في الأقصر وأسوان، تشجيعًا للناس على الذهاب إلى هذه المدن، مشيرًا إلى التنسيق مع وزير الطيران لتقديم رحلات للأقصر وأسوان بأسعار مناسبة للطيران الداخلي، لتحفيز المصريين على تعزيز حركة السياحة في مدن النيل.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، أن الوزير الدكتور خالد العنانى، عرض مقترحات وتوصيات بمساندة القطاع السياحى على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار والتى انعقدت بتاريخ 27 سبتمبر 2020 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك فى ظل دعم الحكومة للقطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على المقترحات بشأن سياسات مساندة القطاع وتشجيع السياحة خلال الموسم السياحى الشتوى (من 1 نوفمبر 2020 حتى 30 أبريل 2021).