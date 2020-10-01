قال السفير عبد المجيد سيف النصر، مبعوث مجلس النواب الليبي إلى دول المغرب العربي، لبوابة إفريقيا الإخبارية، إن الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية، سينطلق غدًا الجمعة، حول المادة 15 من الاتفاق السياسي واستكمال التفاهمات حول آليات ومعايير تولي المناصب.

وشكر سيف النصر، المغرب ملكًا وحكومة وشعبًا، على جهودها من أجل وحدة ليبيا.

كانت مصادر في الرباط أوضحت أن الهدف من لقاء بوزنيقة الثاني، تحقيق التوافق لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية في شرق البلاد وغربها، وتشكيل حكومة كفاءات وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وتتويج ذلك بالتوقيع على ما جرى الاتفاق عليه في لقاء بوزنيقة الأول.

ويرى كثير من المراقبين أن قرار فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، التخلي عن مهامه نهاية أكتوبر، سهل المأمورية على الطرفين المتفاوضين.