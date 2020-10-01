لجنة بالشيوخ الأمريكي تصوت لاستدعاء رؤساء ألفابيت وفيسبوك وتويتر

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أجرت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، تصويتاً على إرسال مذكرات استدعاء إلى الرؤساء التنفيذيين لمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ومجموعة "ألفابيت" الشركة الأم لشركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل لجلسة استماع حول الحصانة القانونية لشركات التكنولوجيا.

وسيجبر التصويت بالإجماع كلا من جاك دورسي من تويتر ومارك زوكربيرج من فيسبوك وسوندار بيتشاي من ألفابيت على المثول أمام جلسة استماع حول إصلاح البند الذي يعرف باسم "المادة 230" من قانون آداب الاتصالات.

ويسمح هذا البند لشركات التكنولوجيا بتجنب الملاحقة القضائية بسبب أفعال أطراف ثالثة على منصاتها الاجتماعية.

وقال رئيس اللجنة السناتور الجمهوري روجر ويكر إن الرؤساء التنفيذيين رفضوا في وقت سابق دعوة للرد على أسئلة "حول مسائل واضحة جداً وملحة للشعب الأمريكي".

وأضاف في الجلسة "أخشى أن تخنق الحماية الشاملة للمسؤولية في المادة 230 لشركات التكنولوجيا الكبيرة، التنوع الحقيقي للخطاب السياسي على الإنترنت".

وفي الأسبوع الماضي، اقترحت وزارة العدل الأمريكية مشروع قانون يهدف إلى إصلاح القانون.