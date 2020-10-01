وزيرة الدفاع الألمانية تنتقد رفض حي في برلين مساعدة الجيش في متابعة مخالطي المصابين بكورونا

انتقدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور، رفض حي في ولاية برلين لمساعدة من الجيش الألماني لمتابعة مخالطين لأشخاص مصابين بفيروس كورونا.

وقالت كرامب-كارنباور، التي تشغل أيضا منصب رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا والذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس إن ذلك ينطوي على خطر تفاقم الوضع بالنسبة لبرلين بأكملها.

وتابعت الوزيرة الألمانية: "لا اتفهم على الإطلاق أن تخاطر حكومة برلين نوعا ما بأن يزداد عدد الإصابات بشكل سريع لدرجة لا تسمح بمتابعة سلاسل العدوى أو لا يمكن الحد منها بدلا من أن تسمح للجيش الألماني للمساعدة"، لافتة إلى أن مساعدة الجنديات والجنود مقبولة بامتنان في كل مكان آخر.

يشار إلى أنه يتم الاستعانة بالفعل بجنود الجيش الألماني في 11 حيا آخر ببرلين يساعدون في المتابعة التليفونية غالبا للمخالطين بمصابي كورونا ويتم الاستعانة بهم في صورة فرق لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.

ولكن حي فريدريشسهاين-كرويتسبرج لا يرغب في اللجوء إلى الجنود الألمان-على الرغم من أن عدد الإصابات الجديدة قد ارتفع هناك. ويوجد بهذه المنطقة التي يسكن بها 290400 شخص تقريبا نحو 1395 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن.