البورصة تستهل شهر أكتوبر بارتفاع جماعي لمؤشراتها ورأسمالها يربح ملياري جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات أولى جلساتها في شهر أكتوبر، اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، وسط عمليات شراء قوية من المستثمرين الأفراد المصريين، ووسط تفاؤل بنشاط أكبر للسوق خلال الفترة المقبلة مع إعادة ضخ حصيلة بيع شركة النيل لحليج الأقطان بقيمة بلغت 2.5 مليار جنيه بقطاعات السوق المختلفة.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها ملياري جنيه ليسجل 620.8 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 7ر1 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيمة صفقة النيل لحليج الأقطان بقيمة 5ر2 مليار جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 مكاسب قدرها 0.56 في المائة ليغلق عند مستوى 11051.30 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.97 في المائة، منهيًا الأسبوع عند مستوى 2022.76 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا الذي ربح نحو 1.1 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 2928.05 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن الارتفاعات التي سجلتها السوق اليوم، ترجع في المقام الأول إلى تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة النيل لحليج الأقطان بقيمة بلغت نحو 2.5 مليار جنيه، والتي بدأ إعادة ضخها بالسوق مرة أخرى في القطاعات المختلفة، وسط توقعات بنشاط أكبر للسوق الأسبوع المقبلة.