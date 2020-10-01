أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، عن إسقاط 3 مروحيات تابعة للجيش الأذربيجاني خلال الـ24 ساعة الأخيرة في منطقة قره باخ المتنازع عليها بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم الدفاع الأرمينية، أرتسرون أوفانيسيان، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس: "إن خسائر القوات الأذربيجانية خلال اليوم الأخير تقدر بـ350-360 قتيلا ونحو 600 جريح".

وأضاف: "تم إسقاط 3 مروحيات ودُمّرت نحو 15 آلية مدرعة من مختلف الأنواع وقاذفة صواريخ (سميرتش) و8 طائرات مسيرة".

وأشار إلى أن جميع محاولات التقدم من الجانب الأذربيجاني بأت بالفشل، منوها إلى اتساع رقعة استخدام المدفعية واشتداد حدة المواجهات في ناجورني قرة باخ. وكانت وزارة الدفاع في قره باخ أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إسقاط عسكرييها مروحية حربية أذربيجانية وتحطمها في أراضي إيران المجاورة.

ومن جانبها، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية إسقاط أي من مروحياتها أو طائراتها في قره باخ، مشددة على أن هذه التقارير تتناقض مع الواقع وأن كافة وسائل الطيران الأذربيجانية في حالة الاستعداد القتالي القصوى.