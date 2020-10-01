 محافظ الفيوم: تخفيض قيمة التصالح بنسبة 25% إضافية ببعض الأماكن - بوابة الشروق
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محافظ الفيوم: تخفيض قيمة التصالح بنسبة 25% إضافية ببعض الأماكن

هديل هلال
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 6:13 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 6:13 ص

قال أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة رصدت عددًا من الشكاوى بالنسبة لملف التصالح في أماكن محددة بالمدن، مشيرًا إلى تحديد المواقع وإعادة النظر في سعر متر التصالح بهذه الأماكن.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن بعض الأماكن في نطاق المدينة عبارة عن عزب ومتخللات لها طابع ريفي، لافتًا إلى اتخاذ قرار للتعامل معها معاملة الريف.

وأوضح أن المحافظة اتخذت قرارًا بتعميم سعر متر التصالح بهذه الأماكن ليكون 50 جنيهًا مراعاة لظروف الأهالي، قائلًا إن الأهالي حالتهم المادية بسيطة ولا يمتلكون دخولًا عالية.

ولفت محافظ الفيوم إلى تخفيض قيمة التصالح بنسبة 25% إضافية ببعض الأماكن بالمحافظة، متابعًا: «ليست أماكن مميزة أو الشوارع العريضة والواسعة لكنها المناطق الضعيفة والحالات الاقتصادية التي بها تحديات لمن لديه الرغبة في التصالح».


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