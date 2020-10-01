قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 23 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 22 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس- أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 فلسطينيين في الخليل تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 عاما.

وفي جنين، اعتقلت شقيقين بعد أن اقتحمت بلدة صانور وداهمت منزليهما وفتشتهما، واعتقلت صحفي من مدينة جنين، بعد أن داهمت منزله في نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا بعد أن داهمت منزله في حي إسكان الكهرباء في منطقة التعاون العلوي بنابلس، واعتقلت ثلاثة شبان في بيت لحم، وشابا من طوباس، بعد أن داهمت منزل ذويه.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم في قرية العيسوية شمال القدس المحتلة، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله، بعد أن داهمت منازل ذويهم في البلدة.