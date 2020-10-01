الكشف على 1127 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بصحاري أسوان

نظمت مديرية الشئون الصجحية بأسوان، القافلة الطبية في جميع التخصصات وصرف العلاج للحالات التي عرضت عليها، في منطقة صحاري جنوب مدينة أسوان، وذلك بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بصحارى على مدار يومين.

وقال وليد محمد روضاوي منسق الحملة بصحاري، إن القافلة الطبية استمرت ليومين متتاليين وقعت خلالهما الكشف الطبي المجاني على 1127 مواطنا من أهالي القرية وتم الاستعانة بـ10 أطباء فى تخصصات مختلفة و10 ممرضين من كافة التخصصات الطبية المختلفة والتى شملت "الأمراضى الباطنية، طب الأطفال، وجراحة الفم والأسنان ، وجراحة العظام، وأمراض النسا والتوليد، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة، والجلدية والمسالك، وتنظيم الأسرة".

وأضاف روضاوي، أن القافلة الطبية شملت تقديم خدمة التحاليل الطبية وأشعة صوتية وصرف الأدوية والعلاج بالمجان، وذلك فى إطار اهتمام مديرية الشئون الصحية تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي.