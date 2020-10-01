طارق شوقي: نعمل على الارتفاع بمستوى التعليم في المدارس الحكومية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم يجب أن ينبع عن رغبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على الارتفاع بمستوى التعليم في المدارس الحكومية التي تحوي القاعدة الأكبر من الطلاب.

وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن الوزارة تحاول تيسير فكرة الحصول على المصادر، قائلًا إن المصادر أصبحت مزيجًا من الاتصال المباشر في المدرسة، ومجموعات التقوية والمنصات الإلكترونية.

ولفت إلى أن دور المعلم في نظام التعليم الجديد تغير إلى التوجيه، قائلًا إن تعدد المصادر يسمح بأداء المعلم لدوره طوال الوقت، واستفسار الطلاب عن طريق المنصات التعليمية، إضافة إلى إمكانية الاستعانة بموقع يوتيوب.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الطالب بإمكانه أن يتوجه إلى مجموعة التقوية التي يرغب بها واختيار المعلم الذي يفهم منه، مضيفًا أن الوزارة تعمل على توفير جهاز لوحي للطلاب من رابعة ابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

وعن المدارس، أشار إلى أن عدد المدارس اليابانية بلغ 41 مدرسة تسير بشكل جيد، متابعًا: «هناك المدارس الحكومية الدولية التي تمنح شهادة غير المصرية تحت إشراف الدولة بأسعار معقولة للغاية ما بين 15 ألفًا إلى 20 ألف جنيه».