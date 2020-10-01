الأمم المتحدة ترحب بتعهدات جديدة تبلغ مليار دولار للمساهمة في تعزيز الوصول الى الاختبارات والعلاجات للقضاء على وباء كورونا

رحبت الأمم المتحدة بالالتزامات الجديدة من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والتى بلغت مليار دولار ومخصصة لدعم استجابة على نطاق وسرعة غير مسبوقة من خلال الوصول إلى مرفق تسريع الوصول إلى اختبارات وعلاجات ولقاحات لفيروس كورونا، والذى كانت قد أطلقته منظمة الصحة العالمية وفرنسا والشركاء قبل 5 أشهر ويمثل إطارا لتضامن عالمى لضمان وصول الجميع إلى أدوات مكافحة الوباء بشكل متساو على مستوى العالم، خاصة بعد أن وصل عدد من أودي بحياتهم إلى أكثر من مليون شخص.

وأشارت المنظمة في بيان وزعته في جنيف اليوم الخميس إلى أن الالتزامات الجديدة شملت مبلغ 732 مليون دولار من حكومة المملكة المتحدة منها 641 مليونا لدعم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال مرفق كوفاكس بينما قدمت كندا 332 مليون دولار منها 166 مليونا لدعم البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، أما ألمانيا فقدمت 100 مليون يورو وكلها لدعم البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل والسويد 10 ملايين دولار لدعم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أيضا فى حين سيوفر البنك الدولى 12 مليار دولار (يتم التصديق عليها من قبل المساهمين) لدعم البلدان النامية لشراء لقاحات كورونا بمجرد توفرها، ولفت البيان إلى أن ائتلافا مكونا من 16 شركة ادوية ومؤسسة بيل وميليندا جيتس اتفاقية للتعاون فى تصنيع اللقاحات وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى حاجة مسرع الوصول إلى أدوات وعلاجات ولقاحات فيروس كورونا إلى 35 مليار دولار إضافية لتحقيق أهدافه فى إنتاج مليارى جرعة من اللقاح المنتظر و245 علاجا و500 مليون اختبار لفيروس كورونا وشددت المنظمة الدولية على حاجة المسرع وبشكل عاجل إلى 15 مليار دولار لدعم بناء القدرات للبحث والتطوير والتصنيع والمشتريات وأنظمة التسليم بحلول نهاية العام.

وأكد أنه من المصلحة الذاتية الوطنية والاقتصادية لكل بلد العمل من اجل توسيع نطاق الوصول إلى الاختبارات والعلاجات للفيروس ودعم اللقاح باعتباره منفعة عامة عالمية وشدد على الأهمية القصوى لأن يكون اللقاح متاحا وبأسعار معقولة للجميع فى كل مكان.