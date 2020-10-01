جونز هوبكنز: إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى 292 ألفا و913 حالة والوفيات 9495

أظهرت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 292 ألفا و913 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت فرانكفورت.

وأشارت البيانات، إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9495 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" 256 ألفا و861 شخصا حتى صباح الخميس.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 35 أسبوعا.

ومن ناحيته، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم، أن عدد الإصابات الجديد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال يوم واحد تجاوز 2500 حالة إصابة للمرة الثانية خلال أيام قليلة.

وأوضح المعهد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 2503 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، مشيرا إلى أن هذا العدد يقل بشكل محدود عما تم تسجيله صباح يوم السبت الماضي، عندما سجلت مكاتب الصحة 2507 حالات إصابة جديدة خلال يوم واحد، وكان ذلك أعلى عدد إصابات تم تسجيلها منذ نهاية أبريل الماضي.

وأضاف المعهد، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى الآن 291722 حالة إصابة، وبلغ عدد الوفيات 9500 حالة، ليزيد عدد الوفيات بذلك على ما تم تسجيله أمس الأربعاء بإجمالي 12 شخصا.

وبحسب تقديرات المعهد، تغلب 257900 شخص على الإصابة بالفيروس في ألمانيا حتى الآن.

وكانت ذروة أعداد الإصابة قد تم تسجيلها في ألمانيا في نهاية مارس ومطلع أبريل الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من ستة آلاف حالة إصابة يوميا.

وتراجعت الأعداد بشكل كبير في مايو الماضي، ثم أخذت في الزيادة مجددا منذ نهاية يوليو الماضي.

وتقول تقديرات المعهد، أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس بلغ أمس الأربعاء 96. 0، فيما كان يبلغ أول أمس الثلاثاء 12. 1، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى لشخص آخر في المتوسط.