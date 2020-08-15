كرواتيا تسجل 234 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في كرواتيا، 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان (نقلته وكالة أنباء "هينا" الكرواتية على موقعها الالكتروني) اليوم الخميس، إن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 1325 حالة بينما لايزال يوجد 297 مريضاً بالفيروس داخل المستشفيات لتلقي العلاج؛ من بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي.

إلى جانب ذلك، سجلت الدولة الواقعة بجنوب شرق أوروبا 161 حالة شفاء تام من عواقب الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا للبيان.

وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيرو التاجي في البلاد منذ بداية ظهور الوباء ارتفع إلى 16 ألفا و827 حالة، من بينهم 284 حالة وفاة و15 ألفا و218 حالة شفاء تام.