حبس مفتش صحة سابق لتزويره شهادة وفاة بالسيدة زينب 4 أيام

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس الطبيب "و. ح"، 58 سنة، مفتش صحة سابق بمكتب السيدة زينب ثالث، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتلاعب في تصاريح الوفاة.

تعود أحداث الواقعة، أثناء ذهاب أحد الأشخاص، لصرف بوليصة تأمين لابن عمه المتوفى ومعه شهادة الوفاة، وتقارير طبية من مستشفى قصر العيني، وبرجوع شركة التأمين لبيانات العميل، تبين أنه أمن على حياته بـ20 مليون جنيه، على أن تصرف لابن عمه في حالة وفاته.

وكشفت التحقيقات، أن العميل لم يدفع سوى قسط واحد فقط، ومات بعدها، وبالرجوع إلى شهادة الوفاة، تبين أنها صادرة من مكتب صحة طوارئ مستشفى المنيرة، والمسئول عنها المتهم الأول ومتهمين آخرين مجهولين.

كما تبين من فحص سجلات مستشفى قصر العيني، أنها مزورة، وأن المتوفى لم يدخل المستشفى، وأن صاحب بوليصة التأمين لا زال على قيد الحياة، وأن المتهم اتفق مع آخرين بالحصول على تصريح دفن، وشهادة وفاة، للنصب على شركة التأمين في مبلغ البوليصة، وقدره 20 مليون جنيه.

وعلى الفور تم تشكيل ضبطيه من مباحث الأموال العامة، في القبض على "و. ع"، 57 سنة، مفتش صحة سابق بمكتب صحة السيدة زينب ثالث، بسبب تورطه في التلاعب بعدد من تصاريح.