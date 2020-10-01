قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المرحلة الأولى لنظام التعليم الجديد بالثانوية العامة سيشمل محاولتين للامتحانات فقط، مشيرًا إلى أن الأمر مرتبط بتنسيق الجامعات.

وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن المحاولات من الممكن أن ترتقِ لثلاث بعد حدوث تغيير موازٍ في التنسيق.

ولفت إلى أن الطالب يحصل على الدرجة الأعلى التي تمكنه من الالتحاق بالكلية التي يرغب فيها، مؤكدًا أن الدرجات التي يحصل عليها الطلاب ليست الهدف الرئيسي من عملية التعليم.

وتوجه وزير التعليم برسالة لولي الأمر: «لو ابنك في مدرسة حكومة ودفعت المصاريف العادية متحطش إيدك في حيبك بعد كده»، موضحًا أن الوزارة تمنح الطالب ما يوازي الكتب الخارجية والدروس ومجموعات التقوية.

وأكد أن الطالب سيتعلم بشكل جيد لو اكتفى بالمدرسة والمنصات والقنوات التعليمية، مؤكدًا أن البديل الذي تقدمه الوزارة للدروس الخصوصية أرخص وأكثر أمنًا وأفضل للتعلم.