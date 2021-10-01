وزيرة الثقافة: معرض الرياض الدولي للكتاب يثري المشهد الثقافي العربي ويحظى باهتمام عالمي

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن معرض الرياض الدولي للكتاب يثري المشهد الثقافي العربي ويحظى باهتمام عالمي باعتباره نافذة للاطلاع على نتاج الفكر الإنساني في مختلف مجالات المعرفة، مضيفة أنه بات منبرا للحوار بين المفكرين والكتاب والجمهور طوال دوراته السابقة بعد أن نجح في إثراء المحافل المتخصصة إقليميا وخلق بيئة محفزة للابداع.

وأشارت عبدالدايم، خلال فعاليات افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب الذى يقام فى واجهة الرياض ويأتي تحت شعار "وجهة جديد، وفصل جديد"، والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافتتحه الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير ثقافة المملكة العربية السعودية، إلى تطور حركة التأليف والنشر في المملكة والتي أصبحت عاملا جاذبا للمؤسسات ودور النشر والمؤلفين لطرح إنتاجهم بها.

وحرص وزير الثقافة السعودي على لقاء الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية على هامش المعرض بالرياض لبحث سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين.

ووجهت عبد الدايم، التهنئة على إقامة هذه الدورة من معرض الرياض الدولي للكتاب باعتبارها الأكبر في تاريخ المملكة، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية تخطو بثبات نحو خلق مناخ ثقافي مميز، مشيرة إلى تقديم كافة أوجه الدعم لاستمرار تطوير وإثراء الحياة الإبداعية للشعب الشقيق.

من جانبه، أكد الأمير بدر بن عبد الله، خلال لقائه بالدكتورة إيناس عبد الدايم، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الثقافى مع جمهورية مصر في ظل ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط متجذرة عبر التاريخ، مشددا على أهمية العمل المشترك لدعم دور الكتاب كوعاء ثقافي يساهم فى تطوير الادراك وتنمية وتنوير المجتمع.

كما ناقش الوزيران ضرورة دعم أوجه التعاون الثقافي بين السعودية ومصر، وأهمية توحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي بما يخدم البلدين الشقيقين.

يذكر أن معرض الرياض الدولى للكتاب يستمر حتى 10 أكتوبر 2021 ويشهد برنامج احتفائي يقدم فيه نخبة من المثقفين والفنانين العراقيين أمسيات ثقافية إلى جانب مشاركة نخبة من أهم الكتاب والمفكرين والنقاد السعوديين والعرب والعالميين في العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تتناول مختلف مجالات الإبداع التي تثري برنامجه الثقافي الشامل وتنظم الهيئة على هامش المعرض المؤتمر الدولي للناشرين، يومي الرابع والخامس من أكتوبر المؤتمر الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية.

ويسعى المعرض إلى إعادة تشكيل مستقبل صناعة النشر العربية ويشتمل على ورش عمل يقدمها كبار دور النشر في العالم وقادة صناعة الكتاب، وسط مشاركة فاعلة من جمعيات النشر الدولية، ويعتبر نقطة انطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي، لأنه يوفر فرصة مثالية لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على مختلف المستويات المحلية والعربية والدولية، بما في ذلك جلسات الحوار التي ستتناول عملية نقل الحقوق وترجمتها وفرصها، في إطار أنشطته.

ويستضيف المعرض فعالية "Book Talk"، والتي تقدم نخبة من المفكرين والمؤلفين والمشاهير المؤثرين بقيادة الأمير تركي الفيصل وجوردان بلفور وكريس غاردن للحديث عن تجاربهم الملهمة. من الكتابة والكتابة. يقام المعرض على مساحة تزيد عن 36 ألف متر مربع، ويتضمن مساحات مخصصة لأعمال الناشرين.

كما ستنظم ورش عمل وجلسات حوارية ودورات تدريبية وأمسيات شعرية وفنية وعروض ومسرحيات دولية تقدم على 3 مسارح خارجية ومسرحين في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومسرح في مركز الملك فهد الثقافي، بالإضافة إلى فعاليات نوعية تستهدف كافة شرائح المجتمع، كما تم إطلاق موقع إلكتروني رسمي له يضم أبرز الفعاليات والاخبار.

حضر الافتتاح الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق دولة ضيف الشرف، عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني، بجانب شخصيات وقيادات ثقافية سعودية وعربية ودولية، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، إلى جانب سفراء ووزراء ومسؤولين ثقافيين من الدول المشاركة، حيث تعد هذه الدورة التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت إشراف وزارة الثقافة، كما أنها الأكبر في تاريخ المملكة، حيث تشهد مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية من 30 دولة من مختلف قارات العالم وتحل عليها جمهورية العراق كضيف شرف.