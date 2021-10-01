وزير الخارجية: الشعب الليبي لا يقبل وجود مليشيات أجنبية تنتقص من حقه في إدارة موارده

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن خروج القوى الأجنبية هدف رئيسي للليبيين من أجل المحافظة على أمن واستقرار بلادهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "لا يمكن أن يقبل الشعب الليبي بوجود مليشيات أجنبية تنتقص من حقه في إدارة موارده".

وتابع: "قرار مجلس الأمن المعني حدّد ضرورة رحيل كل القوى الأجنبية، وهي كل القوى ما عدا الليبية التي تمثّل القوة الشرعية الوحيدة".

وأكمل: "تم تأكيد هذا الأمر في قمة برلين واجتماعات دول الجوار، وهذا الأمر ركن أساسي يتم التركيز عليه في كل محفل دولي".