وزير الخارجية الأرميني: مستعدون لاستئناف المحادثات مع أذربيجان لحل أزمة ناجورنو قره باغ

أكد وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، اليوم الجمعة، التزام بلاده باستئناف المحادثات مع أذربيجان من أجل إيجاد حل نهائي لقضية ناجورنو قره باغ في إطار العمل داخل "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال ميرزويان في البيان المشترك الذي أعقب اجتماعه مع نظيره التشيكي جاكوب كولهانك: "أود أن أسلط الضوء على أهمية اجتماعي مع الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي عقد في نيويورك في 23 سبتمبر الماضي، وكذلك الاجتماع مع وزير الخارجية الأذري في 24 سبتمبر، والذي تم بوساطة و بحضور الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك".

وأضاف الدبلوماسي الأرميني، أن هذه الاجتماعات توضح أن الجهود المبذولة التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي سلمي للنزاع لا تزال على جدول الأعمال، مؤكدا استعداد يريفان لاستئناف عملية السلام بالكامل داخل مجموعة مينسك من أجل حل للنزاع القائم بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية.

يُشار إلى أنه تم إنشاء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 1992 من قبل مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، لتشجيع إيجاد حل سلمي تفاوضي للنزاع بين أذربيجان وأرمينيا على المنطقة المتنزاع عليها في ناجورنو قره باغ.

يُذكر أيضًا أن الاشتباكات تجددت بين باكو ويريفان في الـ27 من سبتمبر عام 2020 مع وقوع معارك عنيفة في إقليم ناجورنو قرة باخ المتنازع عليه بين البلدين.

وشهد الإقليم أعمال عنف في عامي 2014 و2016 ومؤخرا في شهر يوليو الماضي حيث فرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وسقط العديد من المدنيين من الجانبين قتلى وجرحى.