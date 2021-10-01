داعش-خراسان يعلن مسؤوليته عن مقتل أحد أفراد أقلية السيخ في باكستان

أعلن تنظيم داعش - خراسان عبر وكالة أعماق التابعة له، مسؤوليته عن مقتل أحد أفراد أقلية السيخ في أول هجوم للتنظيم في باكستان منذ استيلاء حركة طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان.

وقال قائد الشرطة المحلية في باكستان إعجاز نبي اليوم الجمعة، إن سردار ساتنام سينج، المتمرس في طب الأعشاب التقليدي، قد تعرض لإطلاق النار داخل عيادته في مدينة بيشاور الواقعة شمال غربي البلاد.

وبعد هذا الهجوم في المدينة الباكستانية، انتاب الفزع والخوف أفراد أقلية السيخ، الذين تعرضوا للاستهداف في الماضي من جانب متشددين إسلاميين.

وكان تنظيم داعش-خرسان مسؤولاً عن تنفيذ العديد من التفجيرات والاغتيالات وعمليات الخطف في باكستان في الماضي، لكن هذا الهجوم على أحد أفراد أقلية السيخ هو أول هجوم يتنباه التنظيم الإرهابي منذ سقوط العاصمة الأفغانية كابول في أيدي حركة طالبان.

واستهدف مسلحو تنظيم داعش-خراسان في الآونة الأخيرة حراس الدوريات التابعين لطالبان في أجزاء من أفغانستان بما في ذلك معقل الحركة في ننكارهار المتاخمة لباكستان.

وتأتي حادثة مقتل أحد أفراد أقلية السيخ وسط تصاعد أعمال العنف التي يشنها متشددون إسلاميون مرتبطون بحركة طالبان الباكستانية.

وقتل أكثر من 70 ألف باكستاني خلال عقدين من أعمال العنف التي قادها متشددون إسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة ومؤخرا بداعش.