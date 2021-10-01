علي فرج يتصدر التصنيف العالمي للاسكواش للشهر الـ 22 على التوالي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف الجديد للاعبين للشهر الجديد عبر الموقع الرسمي للرابطة PSA.

ونجح علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب التصنيف العالمي للشهر ال22 على التوالي اي ما يقارب عامين.

واحتل فرج بذلك المرتبة الثالثة في قائمة أكثر اللاعبين المصريين تصدرا لجدول تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين بعد محمد الشوربجي صاحب المركز الاول برصيد 50 شهر وعمر شبانة برصيد 33 شهر متتاليا.

فيما حافظ محمد الشوربجي على وصافة جدول التصنيف وطارق مؤمن في المركز الرابع يليه كلا من مروان الشوربجي في المرتبة الخامسة وكريم عبد الجواد في المرتبة السادسة وفارس الدسوقي في المرتبة السابعة.

وتقدم مصطفي عسل الصاعد بسرعة الصاروخ 3 مراكز بعد فوزه ببطولة الأبطال الماضية على حساب الشوربجي ليحتل المركز العاشر في التصنيف الشهري الجديد.

فيما تواجد مازن هشام في المرتبة الثالثة عشر بعد تقدمه مركز وحيد عن الشهر الماضي، ومحمد ابو الغار في المرتبة الرابعة عشر، وزاهد سالم في الخامسة عشر ويوسف ابراهيم في المركز السابع عشر ثم يوسف سليمان في المرتبة التاسعة عشر وعمر مسعد في المرتبة العشرين.